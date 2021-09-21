أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في بيان متلفز يوم الثلاثاء، إن الانقلاب الفاشل في السودان خطط له أنصار الديكتاتور المخلوع عمر البشير، فيما اتهمت مصادر استخباراتية سودانية بمحاولات إقليمية لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال حمدوك عبر التلفزيون الرسمي: "هذه محاولات من قبل فلول النظام (البشير) السابق لإجهاض الانتقال الديمقراطي".

وأضاف حمدوك: "سبق المحاولة تحضيرات مكثفة تمثلت في الفوضى في المدن، واستغلال الوضع في الشرق، ومحاولات إغلاق الطرق الوطنية، وإغلاق الموانئ، وتعطيل إنتاج النفط، والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية".

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الشرق مع الاحتجاجات وانعدام الأمن القبلي.