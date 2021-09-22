القدس (CNN)-- تحدّث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، مساء الثلاثاء، بعد سحب الأموال الخاصة بنظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية في اللحظة الأخيرة.

وقال لابيد، في بيان، إن المحادثة مع هوير كشفت أنها كانت "تأجيلًا فنيًا ناتجًا عن النقاش في الكونغرس حول سقف العجز في الميزانية الأمريكية".

كرّر زعيم الأغلبية في مجلس النواب التزام البيت الأبيض، ونانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، والسيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، اللذين تعهدوا للحكومة الإسرائيلية بأنه "ميزانية القبة الحديدية سيتم تحويلها قريباً"، بحسب لابيد.

ومضى لابيد ملقيًا اللوم على الحكومة الإسرائيلية السابقة، بقيادة زعيم المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو، لما وصفه لبيد بالعلاقة المتدهورة مع الديمقراطيين في واشنطن.

وقال لابيد: "بعد سنوات أهملت فيها الحكومة السابقة الكونغرس الأمريكي والحزب الديمقراطي، وتسببت في إلحاق ضرر كبير بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، نحن اليوم نعيد بناء علاقة ثقة مع الكونغرس. وأشكر الإدارة والكونغرس على التزامهم الراسخ بأمن إسرائيل".

تم سحب مليار دولار من المساعدات للقبة الحديدية في اللحظة الأخيرة من مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية بعد احتجاج مجموعة من التقدميين على إدراجها.

ويقوم نظام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها باتجاه التجمعات السكانية الإسرائيلية. وخلال الصراع في مايو/ أيار الماضي مع المسلحين بقيادة حماس في غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد اعترضت أكثر من 90٪ من أكثر من 4000 صاروخ تم إطلاقها من غزة.