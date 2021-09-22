الأمم المتحدة ودول عربية يدينون محاولة الانقلاب في السودان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ودول عربية محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الثلاثاء في السودان، حيث تم اعتقال 21 ضابطًا عسكريًا وعدد من الجنود.

وقال غوتيريش، في بيان، إنه يدين محاولة الانقلاب في الخرطوم، مؤكدًا أن أي جهد لتقويض الانتقال السياسي في البلاد سيعرض للخطر التقدم الذي تحقق بشق الأنفس على الجبهتين السياسية والاقتصادية، على حد تعبيره.

وأدانت مصر والسعودية وقطر والإمارات المحاولة في تصريحات نشرت في وسائل إعلام رسمية.

وقالت مصادر أمنية لشبكة CNN، إن الحزب الإسلامي الحاكم السابق قام بعدة محاولات لزعزعة استقرار الحكومة الانتقالية في السودان. وأضافت المصادر أن هذه المحاولات تتعزز الآن بفعل انعدام الأمن القبلي والمظاهرات المناهضة للحكومة في الشرق والجهات الفاعلة الإقليمية.

وتساءل مسؤولون أمنيون سودانيون عن موعد نقل شحنة أسلحة على متن الخطوط الجوية الإثيوبية من أديس أبابا إلى السودان. وصادرت السلطات السودانية الشحنة التي تم نقلها إلى إثيوبيا في عام 2019 بعد دخولها البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن تم الإفراج عنها بعد ذلك وأعلنت أنها قانونية.

وقال مصدر أمني سوداني رفيع المستوى لشبكة CNN: "السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا ستفرج إثيوبيا عن شحنة أسلحة كانت تحتجزها منذ عام 2019، هذا الشهر؟"

وأضاف المصدر: ​​"نعتقد أن هناك محاولة إقليمية واضحة لزعزعة استقرار السودان دعمًا للحزب الحاكم السابق وما نشهده (محاولة الانقلاب) هو نتاج ذلك".

نفت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة إلى السودان غير قانونية، قائلة إنها "نقل تجاري لبنادق الصيد مع جميع الوثائق المناسبة للشاحن والمرسل إليه".

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة الإثيوبية للتعليق على الاتهامات لكنها لم تتلق ردًا بعد.