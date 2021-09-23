مرشح بايدن كسفير لإسرائيل يوضح موقفه من القدس كعاصمة والجولان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوضح توماس نيدز، مرشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن لمنصب سفير أمريكا الجديد في إسرائيل، موقفه من أن القدس عاصمة لإسرائيل.

جاء ذلك في جلسة استماع أمام مشرعين أمريكيين حيث قال نيدز: "الجواب هو نعم، عاصمة إسرائيل هي القدس.. السفارة في القدس وإذا تمت الموافقة علي (في هذا المنصب) سأعيش في القدس بطبيعة الحال وهذا أمر أتطلع له".

وأضاف نيدز وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس بايدن تدعم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بعهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بأن الجولان جزء من إسرائيل.

وتابع مرشح بايدن أنه سيعمل على وقف دفعات السلطة الوطنية الفلسطينية للفلسطينيين الذين يقومون بمهاجمة إسرائيل، لافتا في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية تدعم الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل وعدد من دول الخليج.