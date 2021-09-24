حزب الله يعلن وصول باخرة الوقود الإيرانية الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن حزب الله اللبناني، صباح الجمعة، عن وصول باخرة الوقود الإيرانية الثانية إلى ميناء بانياس في سوريا.

جاء ذلك في بيان نشره الحزب على موقعه الرسمي وذكر فيه: "حزب الله، في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية، يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من الجمهورية الاسلامية في إيران عند الساعة العاشرة من مساء الخميس ‏23-09-2021 إلى مرفأ بانياس السوري".

ويذكر أن تصريحات سابقة لحسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني والتي اعتبر فيها سفينة الوقود الإيرانية الأولى أرضا لبنانية محذرا من التعرض لها كانت قد اثارت تفاعلا واسعا رد عليه سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق في سلسلة تغريدات.

وقال الحريري حينها: " "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الايرانية هو بشرى سارة للبنانيين ام اعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟ يعلم حزب الله ان اساس ازمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والاجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".