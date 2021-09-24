دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره السوري فيصل المقداد، تعزيز التعاون بين البلدين وضمان أمن الحدود، حسبما أفاد بيان للخارجية الأردنية، الخميس.

وكان لقاء وزيري خارجية الأردن وسوريا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية الأردنية إن الوزيران بحثا "الخطوات التي يقوم بها البلدان الشقيقان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة، إضافةً إلى ضمان أمن الحدود المشتركة وبما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين".

إلى جانب مناقشة "موضوع تزويد الطاقة الكهربائية للجمهورية اللبنانية الشقيقة من الأردن والغاز المصري عبر سوريا، بما يُساعد الأشقاء على تجاوز أزمة الطاقة".

‎كما بحث الصفدي والمقداد جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها بكل جوانبها، وفقا لبيان الخارجية الأردنية.