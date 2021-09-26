محمد بن زايد: المشير طنطاوي حافظ على استقرار مصر في أصعب الظروف

الشرق الأوسط
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محمد بن زايد: المشير طنطاوي حافظ على استقرار مصر في أصعب الظروف
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الشيخ محمد بن زايد أن مواقف وزير الدفاع المصري الراحل محمد حسين طنطاوي، الذي توفي الثلاثاء الماضي، حافظت على استقرار مصر في أصعب الظروف.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق.. مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف"، موجها "خالص العزاء" إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة طنطاوي.

وتولى طنطاوي منصب وزير الدفاع عام 1991، وقاد المجلس العسكري الذي حكم مصر خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وظل طنطاوي وزيرا للدفاع إلى أن أحاله الرئيس الراحل محمد مرسي للتقاعد عام 2012.

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وفي نعيه لقائده السابق بالجيش، دافع السيسي عن طنطاوي نافيا تورطه في أي أحداث دموية شهدتها مصر خلال فترة حكم المجلس العسكري، وقال السيسي: "هذا الرجل بريء من أي دم سواء أحداث محمد محمود، أحداث ماسبيرو، أحداث استاد بورسعيد، المجمع العلمي".

وأضاف السيسي: "أي أمر تم في هذه الفترة بإسقاط الدولة هو بريء منه وكل من كان موجود من مسؤولين بريئين منها". وتابع بالقول: "والله ما كان يحدث هي مؤامرة عملها المجرمون والأشرار ولن يربحوا أبدًا".

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