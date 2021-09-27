وزير سعودي يكشف تعرضه ووالدته لحادث "مخيف" بإيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة السعودية لشؤون الدول الإفريقية عن تعرضه لما وصفه بحادث "مخيف" برفقة والدته في إيطاليا.

أود ان اتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغاليةبعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع والذي اصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف انحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل#الموت حق

جاء ذلك في تغريدة نشرها قطان على صفحته الرسمية بتويتر، وقال فيها: "أود ان اتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له على الطريق السريع.."

وبين قطان في تغريدته أن الحادث أدى إلى إصابته ووالدته "برضوض شديدة وتمزقات في مختلف انحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل.. الموت حق".

ويذكر أن قطان درس قطان في جامعة القاهرة في سبعينيات القرن الماضي، وتولى منصب المندوب الدائم للملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية منذ عام 2005، وجرى تعيينه في عام 2011 سفيرا للملكة العربية السعودية بالقاهرة، ليجمع بين المنصبين، حتى صدر أمر ملكي، في فبراير/ شباط 2018، بتعيينه وزير دولة للشؤون الأفريقية.