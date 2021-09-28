تصريح السيسي حول "مواجهة التعدي على أراضي الدولة بكل حزم" يبرز بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وتأكيده على مواجهة التعدي على أراضي الدولة بكل حزم بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات الرئيس المصري أتت خلال افتتاح محطة معالجة مصرف بحر البقر، الاثنين، حيث وجه بإزالة كل التعديات على الترع والمصارف والأراضي الزراعية خلال 6 شهور، مكلفا وزارة الري والموارد المائية، والداخلية، والقوات المسلحة، بإزالة كافة التعديات، وتقديم تقرير شهري بما تم إنجازه.

وقال السيسي خلال الافتتاح: "احنا بنحاول نسابق الزمان لاستعادة كفاءة منشآتنا المائية.. حالة الترع كانت بتأثر على الناس وزراعتهم.. والدولة تقوم بدور.. والمواطنين عليهم دور ايضا، وكحكومة لو تابعتم ما تم وقلتم إن هذا كان تطوير محتمل حتي 2052".

وأضاف السيسي: "6 شهور والاقي الجسور متظبطة وتعود كما كانت وكل بيانات الناس دي تبقى معانا سواء تعدي على اراضي زراعية او جسور، ووقف أي دعم من خبز وتموين لأي مخالف ".