حميدتي: محاولة الانقلاب الأخيرة وما سبقتها من تخطيط "مهندس واحد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، الثلاثاء، بعض كواليس المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات، الثلاثاء الماضي، إحباطها.

وقال "حميدتي"، في كلمة، إن "الانقلاب الفاشل تم الإعداد له جيدا وبسرية تامة منذ 11 شهرا"، وأضاف أن "الانقلاب الأخير وكذلك الذي سبقه من تخطيط مهندس واحد"، دون أن يذكر من يقصد صراحة.

ووجه الشكر لأفراد القوات المسلحة السودانية لأنهم "حقنوا دماء الشعب" بإحباط المحاولة الانقلابية، وقال إن "عناصر الجيش يجب أن يكرموا لأنهم حمونا كلنا ودرؤوا الفتنة".

كان وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول، أعلن، الثلاثاء الماضي، أن من وصفهم بـ"فلول النظام البائد" نفذوا محاولة انقلاب فاشلة، مؤكدا أن السلطات اعتقلت قادة "الانقلاب" والأوضاع أصبحت تحت السيطرة.