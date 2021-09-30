وزير خارجية إيران: لولا قاسم سليماني لكانت منطقتنا بشكل آخر

جنرال أمريكي بارز في الشرق الأوسط يوضح أثر مقتل قاسم سليماني على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني إنه ولولا اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لما كانت المنطقة على ما هي عليه اليوم، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان عبداللهيان قوله خلال استقباله قائد قوة "القدس" العميد اسماعيل قاآني في مبنى وزارة الخارجية: "لو كان داعش قد نجح في سوريا والعراق لكان العالم كله اليوم مواجها بالإرهاب والتطرف".

واعتبر وزير الخارجية قوة "القدس" للحرس الثوري بأنهم "جنود بلا حدود ولهم الدور الكبير في المساعدة بإرساء الامن والسلام الاقليمي والعالمي"، على حد تعبيره.

واضاف أن "وزارة الخارجية الايرانية تتابع بفخر مسار قائد السلام الحاج قاسم سليماني في ارساء السلام والصداقة مع دول المنطقة ومكافحة الإرهاب".