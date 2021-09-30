دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ربط الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود بين الإخوان المسلمين وبين الشيعة الذين يحملون أفكار إيران قائلا إنهم لا يقلون خطرا عنهم.

1️⃣ الإخوان المسلمين تنظيم يحمل أطماع حزبية يستخدم الدين من أجل تحقيق مطامعه لكن حتى نكون واقعيين أيضا فالشيعة الذين يحملون أفكار وتوجهات من إيران لا يقلوا خطراً عنهم وخير دليل وشاهد على حديثي ما تقوم به عصابات الحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن وحزب الله في سوريا

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمير السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "الإخوان المسلمين تنظيم يحمل أطماع حزبية يستخدم الدين من أجل تحقيق مطامعه لكن حتى نكون واقعيين أيضا فالشيعة الذين يحملون أفكار وتوجهات من إيران لا يقلوا خطراً عنهم وخير دليل وشاهد على حديثي ما تقوم به عصابات الحشد الشعبي في العراق والحوثي في اليمن وحزب الله في سوريا".

وتابع قائلا: "قبل ظهور هذه التنظيمات والأفكار لم نكن نسمع يوماً عن قتال مذهبي وكان السني مع الشيعي في الدول العربية لكن من صدر نواة الإقتتال هو ظهور الخميني وفكره المتطرف من سب الصحابة ودعواتهم لقتل أهل السنة هؤلاء اختطفوا الدين لتحقيق أطماعهم وأحقادهم الفارسية اتجاه الدول العربية".

وأضاف: "عند ظهور فكر الخميني وترويجه في الدول العربية استخدموا أيضا الإخوان في ما يسمى دعوات التقريب التي كان هدفها اختراق المجتمعات العربية بل أن إيران وفرت الملاذ الأمن لزعماء القاعدة وغيرهم لأن كل هذه الأطراف قد تختلف بالفكر لكنها تتفق بالهدف وهو تدمير الدول وكل فكر منهم له وسيلة".