دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، المحادثات مع المملكة العربية السعودية بأنها جارية "على أفضل حال"، وذلك غداة تصريح لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن المحادثات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن "المحادثات بين طهران والرياض قائمة على أفضل حال، والجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة وفي أطر يرضى بها الطرفان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف أن "المحادثات متواصلة في بغداد، ويتم التطرق خلالها إلى مختلف الملفات"، وتابع بالقول إن "التركيز الرئيسي ينصب على العلاقات الثنائية، وإلى جانبها المباحثات بشأن القضايا الإقليمية وهي متواصلة".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نبأ زيارة وفد سعودي إلى طهران لإعادة فتح سفارة المملكة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وكان وزير الخارجية السعودي أكد، الأحد، على إجراء بلاده 4 جولات من المحادثات مع الجانب الإيراني، لافتا إلى أن هذه المفاوضات لا تزال في "مرحلة الاستكشاف".

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن "الجولة الرابعة تمت بالفعل في 21 سبتمبر/ أيلول". وأضاف: "لا تزال هذه المحادثات في المرحلة الاستكشافية، نأمل أن تضع أساس لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين وسوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك".