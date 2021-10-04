وزير خارجية السعودية يوضح مرحلة المفاوضات الحالية مع إيران

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على اجراء بلاده 4 جولات مع الجانب الإيراني، لافتا إلى أن هذه المفاوضات لا تزال في "مرحلة الاستكشاف".

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، مقطع فيديو لتصريحات وزير الخارجية والتي قال فيها: "بالنسبة للسؤال عن المفاوضات مع الجانب الإيراني، الجولة الرابعة تمت بالفعل في 21 سبتمبر.."

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "لا تزال هذه المحادثات في المرحلة الاستكشافية، نأمل أن تضع أساس لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين وسوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك.."

وكان سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية كان قد أكد على إجراء بلاده محادثات مع المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية وصفها بـ"الجيدة".

وأضاف المتحدث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي: "أجرينا عدة جولات من المحادثات مع الحكومة السعودية في بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية"، لافتا إلى أن "التقدم في المحادثات بشأن أمن الخليج الفارسي كان جادا للغاية".

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