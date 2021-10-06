محمد بن راشد يرد على حكم بريطاني حول ادعاءات قرصنة هاتف الأميرة هيا

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- رد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، على حكم محكمة الأسرة بالمحكمة العليا البريطانية حول قرصنة هاتف الأميرة هيا بنت الحسين، وذلك مع نشر أحكام القضية، التي تقدمت فيها بطلب حضانة طفليهما، علانية بأمر من القاضي أندرو ماكفرلين.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في بيان، حصلت CNN على نسخة منه: "لطالما نفيت المزاعم الموجهة ضدي وما زلت أفعل ذلك. هذه الأمور تتعلق بعمليات مفترضة لأمن الدولة. وبصفتي رئيس حكومة مشارك في إجراءات عائلية خاصة، لم يكن من المناسب لي تقديم أدلة على مثل هذه الأمور الحساسة، سواء شخصيًا أو من خلال مستشاري، في محكمة أجنبية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "لا طرف لإمارة دبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الإجراءات، ولم تشاركا في الجلسة. وبالتالي فإن النتائج تستند حتمًا إلى صورة غير مكتملة".

وتابع بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، استندت النتائج إلى أدلة لم يتم الكشف عنها لي أو لمستشاري. لذلك أصر على أنها صدرت بطريقة غير عادلة".

واختتم الشيخ محمد بن راشد بيانه بدعوة وسائل الإعلام إلى أن "تحترم خصوصية أطفالنا ولا تتدخل في حياتهم في المملكة المتحدة".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشر القضاء البريطاني علانية الأحكام التي صدرت في قضية "آل مكتوم"، بأمر من رئيس محكمة الأسرة بالمحكمة العليا سير أندرو ماكفرلين.

وجاء في جزء من إحدى الوثائق التي جرى نشرها أن المحكمة خلصت في حكم صادر في مايو/آيار الماضي إلى أن ادعاءات قرصنة هاتف الأمير هيا وبعض أعضاء فريقها الأمني ومحاميها تم إثباتها، وأن الشيخ محمد بن راشد نظم أو سمح لأتباعه باستخدام برنامج مراقبة مُرخص لدولة الإمارات، لاستهداف هاتف الأميرة هيا و5 أشخاص مرتبطين بها.