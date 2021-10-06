أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير اللهيان، إن بلاده "ستستأنف المحادثات (النووية) قريبًا"، بحسب وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء يوم الأربعاء.

وأضاف أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن "إيران مهتمة بالحوار والتفاوض، لكنها معنية بالمفاوضات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني وتجبر جميع الأطراف على العودة إلى التزاماتها".

يأتي تعليق وزير الخارجية بعد أسبوعين من تحذير مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية من أن صبر الولايات المتحدة وحلفائها لن يدوم إلى الأبد بينما ينتظرون عودة طهران إلى المحادثات النووية.

كما تحدث أمير عبد اللهيان علاقات إيران مع السعودية خلال المؤتمر الصحفي، قائلا إن بلاده "قدمت أفكارًا ومقترحات بناءة" في الجولة الأخيرة من المحادثات مع السعودية.

وأضاف، بحسب وكالة مهر للأنباء: "أعلنا استعداد إيران لإعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، لكن ذلك يعتمد على قرار الجانب السعودي عندما يريد ذلك".

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مؤتمر صحفي مشترك مع كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن المحادثات مع الجانب الإيراني "لا تزال في المرحلة الاستكشافية".