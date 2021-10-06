السيسي يأمر بالعفو عن سجناء بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بالعفو عن سجناء وذلك بمناسبة ذكرى حرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973 بين سوريا ومصر من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

جاء ذلك في قرار حمل رقم 448 لسنة 2021، حيث تشكلت لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار، وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي.

ويحضر الرئيس السيسي ندوة تنظمها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل"، حيث تتضمن فعاليات الندوة كلمات رئيسية عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر وفيلمًا تسجيليًا عن قادة وأبطال النصر.

ويحضر الندوة وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام كلا من "مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار رجال الدولة وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورموز الصحافة والإعلام".