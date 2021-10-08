دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية، امتهن عملية تجميل الإبل بغرض زيادة سعرها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمن العام السعودي، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وذكر فيه: "أسفرت إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الاحساء بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر امتهن بالقيام بعمليات تجميل للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.."

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على وافد امتهن عمليات تجميل الإبل بغرض زيادة قيمتها. https://t.co/P5FbGwgB6H

جاء ذلك على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، الذي لفت في البيان إلى أن عملية القبض جاءت بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها.

ولفت المتحدث إلى أنه "ضبط بحوزته بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهة المختصة".