لبنان: اشتعال حريق هائل في أحد خزانات الوقود بمنشآت الزهراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شب حريق "هائل"، صباح الإثنين، في أحد خزانات الوقود بمنشآت الزهراني وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الحريق "لم يعرف سببه"، لافتة إلى أن "النيران ما زالت تتصاعد من الخزان.

ولفتت الوكالة اللبنانية في تقريرها إلى أنه "لا وجود لأي عامل هناك، وقد هرعت سيارات الاطفاء الى المكان وتعمل على محاصرة النيران واخمادها".

ونشر الدفاع المدني اللبناني صورا من عمليات اخماد الحريق قائلا بتعليق: "يعمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة 7:50 من تاريخ اليوم الواقع في 11-10-2021 على إخماد حريق شب في خزان داخل منشآت النفط في الزهراني بحضور وإشراف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، وتواصل خمس عشرة آلية اطفاء مكتملة الطواقم العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران والحؤول دون امتدادها الى الخزانات المجاورة لرقعة الحريق حفاظاً على السلامة العامة".

وأضاف: "وفي السياق تتمنى المديرية العامة للدفاع المدني من المواطنين الكرام عدم التواجد على مسافة قريبة من موقع الحريق لحين الانتهاء من المهمة".