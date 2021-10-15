لبنان.. الحريري يذكّر بصور الحرب الأهلية ويناشد: صحوة ضمير للجميع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق على الأحداث والاشتباكات التي شهدتها بيروت، الخميس والتي راح ضحيتها 6 قتلى وفقا لإحصائيات الصليب الأحمر اللبناني.

جاء ذلك في بيان قال فيه الحريري إن "ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الاهلية البغيضة، هو امر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".

لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الاهلي والى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين. اتقوا الله بلبنان واهله يكفيهم ما يعانون من أزمات. ٤/٤

وتابع قائلا: "إننا اذ نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار الى الفتنة التي قد تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه.. اننا ندعو الجيش والقوى الامنية الى اتخاذ اقصى الاجراءات والتدابير لمنع كل اشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي".

وأضاف: "لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الاهلي والى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين.. اتقوا الله بلبنان واهله يكفيهم ما يعانون من أزمات".