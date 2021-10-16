لحظة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سامي الجميّل في بث مباشر مع CNN تزامنًا مع سؤاله عن مستقبل لبنان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اعتقلت السلطات اللبنانية ما لا يقل عن 19 شخصًا، الجمعة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الخميس في منطقة الطيونة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأسفرت التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في أحداث الطيونة بإشراف القائم بأعمال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام القاضي غسان عويدات عن توقيف 19 شخصًا، ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام طلب القاضي عقيقي من جهاز أمن الدولة والأمن العام وقسم المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات شاملة وجمع معلومات حول اشتباكات الطيونة.

كما أمر عقيقي بإجراء فحص شامل لجميع كاميرات المراقبة في منطقة الاشتباكات لتحديد هويات جميع المسلحين من الجانبين.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم حزب الله وحركة أمل حزب "القوات اللبنانية" ببدء "اعتداء مسلح" على مناصري الحزب والحركة الذين تظاهروا قرب قصر العدل، للاحتجاج على قرارات طارق البيطار قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

بينما وصف حزب "القوات اللبنانية" اتهامه بالتورط في هذه الأحداث بأنه "باطل والغاية منه حرف الأنظار عن اجتياح حزب الله لهذه المنطقة وسائر المناطق في أوقات سابقة".

وأشار الحزب، في بيان له نشرته الدائرة الإعلامية، إلى أن الفيديوهات المنتشرة للأحداث "تؤكد بالملموس الظهور المسلّح بالأربيجيات والرشاشات والدخول إلى الأحياء الآمنة، في إشارة إلى مقاتلي حزب الله.