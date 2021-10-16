أمير قطر ينعى النائب البريطاني المقتول طعنا ويبرز دوره بعلاقات الدوحة ولندن

الشرق الأوسط
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أمير قطر ينعى النائب البريطاني المقتول طعنا ويبرز دوره بعلاقات الدوحة ولندن
Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، النائب البريطاني، ديفيد إيميس، الذي توفي إثر تأثره بطعنات تعرض لها أثناء اجتماع دائرة انتخابية شرق العاصمة، لندن، الجمعة.

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وقال أمير قطر عبر صقحته الرسمية على موقع تويتر: "بلغني بكل أسف نبأ وفاة السير ديفيد ايميس عضو البرلمان البريطاني، ورئيس جمعية الصداقة القطرية البريطانية، الذي لعب دوراً مقدراً في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين. خالص التعازي لأسرته الكريمة، وللشعب البريطاني".

وكان قد توفي النائب عن حزب المحافظين بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع لدائرة انتخابية شرق لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

وألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه بضلوعه في عملية طعن النائب.

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