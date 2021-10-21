دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، أن والده قرر كسر صمته بعد فشل محاولاته على مدار 4 سنوات في إطلاق سراح طفليه عمر وسارة من المملكة العربية السعودية.

وكتب خالد الجبري، عبر حسابه على تويتر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أخذ سارة وعمر كرهائن لابتزاز والدي في اليوم الأول من توليه ولاية العهد"، مضيفا: "بعد 4 سنوات من محاولة كل الطرق لتأمين حريتهم، والدي يكسر صمته الأحد المقبل في برنامج 60 دقيقة".

وأرفق خالد الجبري مع تغريدته، مقطع فيديو ترويجي من برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه قناة CBS الإخبارية الأمريكية، عن لقاء مقرر بثه الأحد المقبل مع سعد الجبري.

وجاء في الفيديو الترويجي لبرنامج "60 دقيقة" أن سعد الجبري "قال إن ولي العهد السعودي أرسل فريقا لقتله عندما قُتل جمال خاشقجي، فهل ما زال هدفا؟".

MBS took Sarah and Omar as hostages to blackmail my father on his 1st day as crown prince. After 4 years of exhausting every avenue to secure their freedom, my dad breaks his silence this Sunday on @60minutes. Help us @saveomarnsarah #SOS https://t.co/410aPQW0iB

وكان سعد الجبري قد اتهم ولي العهد السعودي، في دعوى قضائية بمحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأنه أرسل "فرقة اغتيال" من السعودية إلى كندا "في محاولة لقتله" بعد أيام من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي "على يد أفراد من المجموعة نفسها".

وقال الجبري في الدعوى القضائية إن الأمير محمد بن سلمان "أرسل فريقا لقتله بعد أكثر من عام على فراره من السعودية، ورفض الجهود المتكررة من قبل ولي العهد لإغرائه على العودة للمملكة".

ويحسب الجبري، على ولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، إذ كان يعد الرجل الثاني في فريق بن نايف الذي تم إعفاؤه من منصبه في عام 2017. وقد عزز محمد بن نايف والجبري، علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم "القاعدة" بعد هجمات 11 سبتمبر.

ويقول مسؤولون أمريكيون سابقون، إن "التزام الجبري وعمقه المعرفي أثار إعجاب المخابرات الأمريكية، وساعد في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح".

وفر الجبري بعد تنحي محمد بن نايف، إلى تركيا في 2017 ومنها إلى كندا، تاركًا ورائه اثنين من أبنائه هما سارة وعمر، وقال الجبري في الدعوى القضائية، إنه تم منع سارة وعمر من مغادرة السعودية، وإنه توسل للأمير محمد بن سلمان من أجل السماح لهم بمغادرة المملكة، لكن ولي العهد رد برسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، قائلًا: "عندما أراك سأشرح لك كل شيء"، و"أريدك أن تعود خلال 24 ساعة"، بحسب أوراق الدعوى.