دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رصدت السلطات السعودية عددًا من مخالفات لـ"لائحة المحافظة على الذوق العام" في افتتاح موسم الرياض، مؤكدة تواصل التعامل مع مرتكبيها.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، في بيان: "نحذر من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

المتحدث الرسمي للأمن العام : نحذر من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. https://t.co/9kzJ4njrSC

وأكد المتحدث أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

المتحدث الرسمي للأمن العام : رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها https://t.co/ELAut2hVkS

وتأتي تصريحات المتحدث بعدما ظهور شكاوى من وقائع تحرش، وتزامنا مع ذلك نشط وسم #متحرش_موسم_الرياض.

واُفتتحت فعاليات موسم الرياض مساء الأربعاء الماضي بشعار "تخيل أكثر"، ويمتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول. وكانت انطلاقته الأولى في 2019. ويضم أنشطة ترفيهية وثقافية.