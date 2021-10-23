دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه أصدر تعليماته بإعلان سفراء دول "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، بعد أن طالبوا بإطلاق سراح رجل الأعمال وفاعل الخير عثمان كافالا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله، السبت: "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية (مولود تشاووش أوغلو)، لإعلان السفراء العشر أشخاصًا غير مرغوب بهم بأسرع وقت (على خلفية مطالبتهم بإطلاق سرح رجل أعمال متهم بالتورط بمحاولة انقلاب)".

كانت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا من بين الدول التي أصدرت البيان الذي يطالب تركيا باحترام قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و "ضمان الإفراج العاجل عنه".

لاحقا، قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، عبر تويتر يوم السبت، إن طرد الرئيس رجب طيب أردوغان عشرة سفراء من تركيا هو "علامة على الانحراف الاستبدادي" للحكومة التركية.

وأضاف ساسولي: "لن نخاف". ويوم السبت، غرد رئيس البرلمان الأوروبي: "الحرية لعثمان كافالا".

في حين قالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان السبت، إنها "تنتظر اتصالا" من تركيا بشأن الطرد المحتمل للسفير الهولندي لدى تركيا، مضيفة أن الحكومة لم تتلق بعد تأكيدًا رسميًا.

بينما قالت وزارة الخارجية النمساوية إنها تأسف بشدة لإعلان تركيا إعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".

في تغريدة يوم السبت، دعت أيضًا إلى "حل عادل وفي الوقت المناسب" لقضية عثمان كافالا وتنفيذ أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويوم الخميس، أطلق أردوغان تهديده الأول بطرد السفراء، متسائلا: "من أنتم؟ ما هذا؟ أطلق سراح كافالا. هل تتركون اللصوص والقتلة والإرهابيين في بلدكم؟ أمريكا، ألمانيا، أيهما فعل مثل هذا الشيء؟ لم يفعلوا ولن يفعلوا. الجواب الذي سيقدمونه لك عندما تسأل هو "القضاء مستقل". هل القضاء مستقل في بلادكم ولكنه غير مستقل في بلدنا؟ نظامنا القضائي يعطي أفضل الأمثلة على الاستقلال".

واستدعت تركيا 10 سفراء بشأن البيان المشترك يوم الثلاثاء ووصفت البيان بأنه "غير مسؤول"، وقالت إنها ترفض ما وصفته بـ"محاولات للضغط على القضاء".

وأصدرت سفارات كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة، بيانا مشتركًا بمناسبة العام الرابع لاحتجاز كافالا.

عثمان كافالا محتجز دون إدانة منذ 2017. تمت تبرئته العام الماضي بتهم تتعلق باحتجاجات حديقة جيزي في 2013. وتم إلغاء الحكم وتوجيه تهم جديدة ضده لتورطه المزعوم في محاولة الانقلاب عام 2016.