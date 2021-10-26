مقابلة سعد الجبري.. أمير سعودي يرد: ختمها بتبرير شديد الإقناع لثرائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مقابلة المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، والتي هاجم فيها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال مقابله على برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الإخبارية الأمريكية.

تمخض ( الجبري) فولد فأرًا .. قصص تشبه أفلام الخيال العلمي..😂😂 مقابلة كوميدية بامتياز .. ختمها بتبرير شديد الإقناع 😇😂 لثرائه.. بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق .. وإن كان لا بد.. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه..

وقال الأمير عبدالرحمن في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "تمخض (الجبري) فولد فأرًا ..قصص تشبه أفلام الخيال العلمي.. مقابلة كوميدية بامتياز ..ختمها بتبرير شديد الإقناع لثرائه.. بعض الأمور لا تحتاج لدفاع ولا لتعليق ..وإن كان لا بد.. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه.."

وقال الجبري في جزء من مقابلته إن الأمير محمد بن سلمان "يخشى من المعلومات التي لدي". وادعى الجبري أنه شاهد مقطع فيديو مسجل لاجتماع في عام 2014 بين الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن نايف الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية ورئيسا للاستخبارات.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان قال لمحمد بن نايف: "أريد أن أغتال الملك عبدالله، أجلب خاتما مسمما من روسيا، ويكفيني فقط مصافحته وسينتهي"، وتابع الجبري بالقول: "هذا ما قاله، سواء كان يتفاخر فقط أم... لكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد".

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة"، إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتوفير أسلوب حياة مُسرف لنفسه ولأسرته".

وأضاف البيان السعودي أن الجبري "لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن".