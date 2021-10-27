كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على الضجة التي أثارتها تصريحات متداولة له حول الحرب في اليمن والتي أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التصريح الذي أدلى به قرداحي في برنامج #برلمان_شعب 👇🏼 https://t.co/eI77Mws0Fy

وتداول نشطاء مقاطع فيديو للتصريحات التي أدلى بها قرداحي، الذي تصدر اسمه قائمة أبرز المواضيع التي تم البحث عنها على محرك البحث غوغل، مساء الثلاثاء.

وقال قرداحي في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك: " منذ صباح اليوم، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج ’برلمان الشباب‘، وورد فيها كلام لي عن حرب اليمن، وقد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي.."

وتابع قرداحي قائلا: "لذلك اود ان أوضح ما يلي: أولًا، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي.. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي.. ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وأضاف: "ثالثاً، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام ..رابعاً، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما ..خامساً، عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات.."