دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات أدلى بها الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، واختياره الرئيس السوري بشار الأسد شخصية العام على المستوى العربي بالإضافة إلى اختيار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله كشخصية العام في لبنان "بلا منازع"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

وقال قرداحي في برنامج بثته قناة المنار التابعة لحزب الله، الجمعة: "على الصعيد العربي أنا أقول ودون أي تردد والي بحب يسمع يسمع، رجل العام هو الرئيس بشار الأسد، لأنه بصموده على هالحرب الكونية الي صارت على سوريا من 2001 إلى اليوم أثبت أنه رجل من طينة أخرى".

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وتابع قائلا: "هذا هو الواقع، لولا صمود هذا الرجل لراحت سوريا ورحنا أحنا كمان في لبنان وكان راح الأردن ويمكن راحت الخليج.. لبنانيا يبقى السيد حسن نصرالله طبعا ما في منازع.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي تنداولها مغردون خلال اليومين الماضيين: