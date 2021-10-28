بـ11 نقطة.. من هو أحمد عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الجديد

نشر الخميس ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد تعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر، رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة المصرية، بقرار أصدره الرئيس، عبدالفتاح السيسي، نستعرض لكم سيرته الذاتية بـ11 نقطة وفقا لما أوردته بوابة الأهرام:

1- من مواليد محافظة الدقهلية عام 1957

2- تخرج من الدفعة رقم 70 للكلية الحربية

3- حصل على ماجستير العلوم العسكرية وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا

4- تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى وظيفة قائد فرقة ثم رئيسًا لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة

5- حاصل على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ودورة كبار القادة من كلية الحرب العليا

6- تدرج في الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى وصل إلى قائد فرقة مشاة ميكانيكي

7- عمل رئيساً لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة

8- تولى رئاسة لأركان الجيش الثالث الميداني.

9- تولى منصب قيادة للجيش الثالث الميداني

10- تولى منصب قائد الجيش الثالث الميداني

11- قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب ثم مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء.