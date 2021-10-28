"أصدقاء السودان": أي محاولة انقلاب للجيش غير مقبولة.. نطالب بإطلاق سراح المسؤولين

الشرق الأوسط
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ضغط دولي على قادة الانقلاب في السودان.. والعصيان المدني مستمر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مجموعة "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة شكلتها دول ومنظمات لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان لعام 2019، "بشدة" الانقلاب العسكري المستمر في السودان، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المحتجزين بشكل "غير قانوني"، في بيان صدر يوم الخميس.

والدول التي أصدرت البيان هي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومملكة هولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

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وقال البيان: "أي محاولات من جانب الجيش من جانب واحد... لقلب الشراكة المدنية العسكرية الحاسمة غير مقبولة".

وأضاف "أن تصرفات قوات الأمن تهدد بشدة المكاسب السياسية والاقتصادية والقانونية التي حققها السودان بشق الأنفس خلال العامين الماضيين وتعرض أمن السودان واستقراره وإعادة اندماجه في المجتمع الدولي للخطر".

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ولم توقع الدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات وقطر، على بيان "أصدقاء السودان".

وأصدرت السعودية والإمارات ومصر بيانات منفصلة تدعو إلى وقف التصعيد، لكنها لم تدين الانقلاب بشكل مباشر. ودعت قطر في بيان قصير إلى العودة إلى العملية السياسية.

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