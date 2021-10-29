دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد تيار المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، على بيان حزب الله حول الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال التيار في بيان نشر على موقعه الرسمي: "بعد ساعات على بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعلانه التبرؤ من الكلام المشين لوزير الاعلام جورج قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجوماً عنيفاً على المملكة ودول الخليج العربي.. لقد اعتاد اللبنانيون على هذه اللغة من حزب الله، بمثل ما اعتادوا على خروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية واصراره على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه، كرمى لعيون اولياء اموره في طهران ".

وتابع التيار في بيانه: "حزب الله يعطي نفسه حقوقاً في تعطيل مجلس الوزراء وتعليق اجتماعاته والتلويح بمائة ألف مقاتل لخدمة الاجندة الايرانية، ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة الى استقالة وزير استعان بمواهبه الاعلامية لتعريض علاقات لبنان بأشقائه العرب لأشد المخاطر ".

وأضاف: "أسوأ ما في بيان الحزب انه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، فيما هو يعرض سيادة لبنان يومياً للإهانة والخرق والتسيب ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربية، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الايراني وادواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين والعديد من دول المنطقة.. والأسوأ من ذلك ايضاً انه يتباكى على الحريات الاعلامية والديموقراطية، فيما يعتبر النموذج الايراني مثله الاعلى في عالم الحريات، او بالأحرى في عالم القمع والانغلاق واستدعاء الشعوب الحرة ".

وختم البيان: "إننا في تيار المستقبل ندين باشد العبارات تطاول الحزب على الاشقاء العرب وتعريضه مصالح لبنان للخطر من جديد، ونعتبر بيانه خروجاً كاملاً على الاصول وتعدياً على مقام رئاسة الحكومة وموقفها ومحاولة رخيصة لاختصار السيادة الوطنية بمواقف عشوائية صدرت عن مسؤول غير مسؤول في الدولة اللبنانية".