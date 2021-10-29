الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن والتي اعتبرت "مسيئة" للمملكة العربية السعودية والإمارات، متسائلا "كيف قبل به ميقاتي كوزير".

جورج قرداحي مؤيد البراميل المتفجرة على السوريين ...يتباكى على الحوثيين ....مكاييل حسن نصرالله🤣🤣

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "قردح القرداحي وأقر بكراهيته لليمنيين السنة وميله الى عدو الدولة اليمنية والمملكة السعودية والإمارات.. قرداحي.. كان ينبغي أن تكون منصفا.. الخروج على بشار شخصيا نددت به...والخروج على هادي اندد به اما انت تندد بالخروج على بشار وتؤيد خروج الحوثي على هادي بأي كيل تكيل.. بكيل حسن؟"

يجب الا يبث لجورج قرداحي أي خبر في وسائل الاعلام الشقيقة خليجيا وعربيا.

وتابع قائلا: "طلب منك يا قرداحي مهاجمة السعودية والامارات في مقابل تعيين وزير.. لا قيمة له.. واحد يهدد الحرمين الشريفين علنا.. وينتهك بيوت اهل السنة في الدولة اليمنية ويحمل السلاح في وجه الحكومة اليمنية والاغلبية العظمى من أهالي اليمن الحرب ضده عبثية يا قرداحي؟".

ألا يعلم جورج قرداحي ان الذي يقاتل الحوثي هو الجيش اليمني..جيش الدولة الرسمي . وان الحوثي مليشيات..يعلم..ولكنه كرهه لنا فضحه...مع الأسف كنا نقدره...

وأضاف خلفان: "جورج قرداحي في اول تصريح سياسي له اثبت انه يحقد على أهل السنة والجماعة.. وأنه عنصري من نوع خاص.. جورج قرداحي مؤيد البراميل المتفجرة على السوريين ...يتباكى على الحوثيين.. مكاييل حسن نصرالله".