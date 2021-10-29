دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لدى الرياض مغادرة البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، التي اُعتبرت "مسيئة" لكل من السعودية والإمارات.

وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، قررت المملكة أيضًا وقف دخول كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

وقالت الخارجية السعودية إن القرارات تأتي بسبب "التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني"، معتبرة أنها "تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها".

في حين أرجعت السعودية قرارها بوقف دخول الواردات اللبنانية "إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة"، إضافة إلى عدم التعاون في تسليم مطلوبين بموجب اتفاق الرياض للتعاون القضائي.

حكومة المملكة تستدعي السفير في لبنان للتشاور.. ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة https://t.co/5OmJHjgdMf

وفي وقت سابق، قال قرداحي: "أنا لم اخطئ في حق أحد. فلماذا اعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد. وعندما سألوني عن مواقفي خلال المقابلة، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عبثية والكثير من الإخوان في الخليج يعتبرونها كذلك (...) فهذه الحرب مكلفة ماديًا واقتصاديًا وبشريًا ولم أقل أنني مع الحوثيين أو مع السعوديين أو ضدهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الخميس.

وأشار إلى أن تصريحاته كانت في مقابلة مع قناة "الجزيرة" في 5 أغسطس/ آب الماضي، أي قبل نحو شهرين من تعيينه وزيرًا للإعلام بالحكومة الجديدة.

ودافع حزب الله اللبناني، في بيان نُشر عبر قناة "المنار" التابعة له، عن موقف قرداحي "الشجاع والشريف الذي اتخذه معالي وزير الإعلام الأستاذ جورج قرداحي من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعًا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض".

بينما انتقد تيار المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، رفض حزب الله لمطالب استقالة قرداحي، مُعتبرًا أنه "خروج عن مقتضيات المصلحة الوطنية وإصراره على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه، كرمى لعيون أولياء أموره في طهران".

وقال التيار إن "حزب الله يعطي نفسه حقوقاً في تعطيل مجلس الوزراء (...) ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة إلى استقالة وزير استعان بمواهبه الإعلامية لتعريض علاقات لبنان بأشقائه العرب لأشد المخاطر".

ويوم الخميس، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيان مقتضب عبر تويتر: "تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ومواقف أي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس".