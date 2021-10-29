دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على بعض المواطنين اللبنانيين وما يتداولوه من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ضجة تصريحات وزير الإعلام، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

بعض مواطني لبنان ( الإيراني ) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة #قرداحي : ( حِلّوا عنّا بقا ). وأدعو الله أن يتم ذلك .. ففي رأيي ( الشخصي ) حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا ) وأن يعود سفيركم اليكم وسفيرنا الينا فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟!

رد الأمير جاء بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بعض مواطني لبنان (الإيراني) في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي: (حِلّوا عنّا بقا).. وأدعو الله أن يتم ذلك.. ففي رأيي (الشخصي) حان الوقت أن (نحل عنكم وتحلوا عنّا).. وأن يعود سفيركم اليكم وسفيرنا الينا فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا؟!".

وفي تغريدة منفصلة رد الأمير السعودي على وسائل إعلامية تشير إليه بأنه مقرب من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في تقاريرها، حيث قال: "لاحظت أن عددا من المواقع العربية تعلق على تغريداتي بقولها غرد (فلان) المقرب من ولي العهد ناشرين هذه الصورة ومستندين إليها.."

وتابع الأمير: "أوضح: سيدي ولي العهد له صور مع مئات السعوديين وفي لقاءاته معهم لم يطلب أحد منهم التصور معه إلا أكرمه بذلك وهذه الصورة كذلك، التقيته حفظه الله وطلبت منه أن يشرفني بصورة وأكرمني بذلك، وبالتلي لا يعني هذا أن أدعي شرف القرب منه.. صحيح هو ابن عمي وهذا مما أفخر به عظيم الفخر ولكنه ثاني ولاة أمرنا وانا من مواطني بلده ليس إلا ولست مسؤولا حكوميا ولا في منصب وهذا يعلمه السعوديون وربما يلتبس على غيرهم.."