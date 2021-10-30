دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة، أنها طلبت من السفير اللبناني لدى المملكة مغادرة أراضيها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) عن بيان للخارجية البحرينية قولها إن القرار يأتي "على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".

وأضافت الوزارة أن "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".

ويأتي قرار البحرين بعد وقت قصير من إعلان السعودية استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور، فيما أمهلت السفير اللبناني بالرياض 48 ساعة لمغادرة المملكة، وأوقفت دخول كافة الواردات اللبنانية. وقبل أيام أثارت تصريحات مسجلة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الوضع في اليمن، ضجة كبيرة، واعتبرتها السعودية والإمارات "مسيئة".

وفي وقت سابق رفض قرداحي الاعتذار عن تصريحاته، قائلا: "أنا لم أخطئ في حق أحد. فلماذا أعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد. وعندما سألوني عن مواقفي خلال المقابلة، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عبثية والكثير من الإخوان في الخليج يعتبرونها كذلك (...) فهذه الحرب مكلفة ماديًا واقتصاديًا وبشريًا ولم أقل أنني مع الحوثيين أو مع السعوديين أو ضدهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الخميس.

وأشار إلى أن تصريحاته كانت في مقابلة مع قناة "الجزيرة" في 5 أغسطس/ آب الماضي، أي قبل نحو شهرين من تعيينه وزيرًا للإعلام بالحكومة الجديدة.

في غضون ذلك أعلنت الحكومة اللبنانية تشكيل "خلية أزمة" لاحتواء الأزمة مع السعودية ودول الخليج. وقال بيان للحكومة، مساء الجمعة، إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "أجرى اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".