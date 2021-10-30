دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه يريد أن يكون التواصل بين بلاده والمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج "في المستوى الذي يطمح إليه لبنان"، في غضون الخلاف الناجم عن تصريحات أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وقال عون، عبر حساب الرئاسة اللبنانية في تويتر، السبت: "من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج".

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن "عون تابع مداولات خليّة الأزمة لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير".

وأكد الرئيس اللبناني حرص بلاده "على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".

تصريحات عون هي الأولى منذ إعلان السعودية استدعاء سفيرها في بيروت وإمهالها السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة البلاد، مع وقف كافة الواردات اللبنانية.

واتخذت الكويت والبحرين خطوات مماثلة ضمن أزمة من المتوقع أن تشمل مقاطعة خليجية كاملة للبنان.