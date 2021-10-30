دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده "لا تملي شيئا" على لبنان، في معرض تعليقه على أزمة دبلوماسية بين البلدين على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، اعتبرتها المملكة "مسيئة".

ويوم الجمعة، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، إضافة إلى وقف دخول كافة الواردات اللبنانية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات لقناة "العربية"، مساء السبت: "لا نتدخل في لبنان ولا نملي عليه شيئًا".

وأضاف أن "هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى"، مُشيرًا إلى أن سيطرة الحزب "على النظام السياسي في لبنان تقلقنا".

وتابع:" ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة إيران".

كان حزب الله رفض الدعوات لاستقالة جورج قرداحي، وأشاد بتصريحاته بشأن الوضع باليمن في مقابلة تم إجراءها قبل توليه منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة بنحو شهر.

في حين قال وزير الخارجية السعودي: "سندعم أي جهود لإصلاح شامل يعيد لبنان إلى العالم العربي".

ولحقت الإمارات والكويت والبحرين بالسعودية، وأعلنت سحب سفرائها من لبنان، ودعت السفراء اللبنانيين إلى المغادرة.