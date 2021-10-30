دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإمارات العربية المتحدة سحب دبلوماسيها من لبنان، السبت، تضامنًا مع المملكة العربية السعودية، على هامش الخلاف الناجم عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر، قوله إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

وأكد المرر استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

واتخذت الكويت والبحرين خطوات مماثلة بعد السعودية، ضمن أزمة متصاعدة من المتوقع أن تتحول إلى مقاطعة خليجية كاملة للبنان.