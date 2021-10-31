مصر: إصابة 47 سائحًا في الغردقة بإعياء بعد وجبة عشاء.. والنيابة تحقق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، إصابة 47 سائحًا مقيمين بفندق بمدينة الغردقة بإعياء، وأن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وقالت النيابة، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تلقت بلاغًا يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بإعياء 14 نزيلاً من دولة أستونيا مقيمين بفندق بالغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء معاينة لمقر الفندق وسحب عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها، تبين للنيابة أثناء المعاينة إعياء 29 آخرين من روسيا، و4 من التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتابع: "توصلت النيابة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء، وهناك آخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية، وكلفت النيابة لجنة من الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، وسألت بعض نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء".

واستجوبت النيابة العامة مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة وأمرت بحجزهم، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة، بحسب البيان.

وأشار بيان النيابة إلى صدور قرار من قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه.