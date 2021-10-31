محمد بن سلمان يتصل بولي عهد أبوظبي.. و"إكسبو" محور الحديث

الأحد ،

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هافتيا بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكره على دعم بلاده للرياض في ترشحها لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، الأحد.

ووجه محمد بن سلمان الشكر للإمارات على دعمها طلب السعودية استضافة "إكسبو 2030"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشاد ولي العهد السعودي باستضافة الإمارات للمعرض بنسخته الحالية "متمنيا للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والنماء"، وفقا لوام.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد التوفيق للسعودية في طلب استضافة الحدث العالمي مؤكدا حرص بلداه على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات لغنجاح جهود السعودية باستضافة المعرض الدولي واصفا نجاح السعودية بأنه نجاح للإمارات كذلك، حسبما نقلت وام.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن ثقته بالكوادر السعودية في تحقيق هدف استضافة ناجحة لإكسبو 2030.