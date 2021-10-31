تزامنا مع "أزمة قرداحي".. مصطفى الآغا يوجه رسالة عن السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الإعلامي السوري، مصطفى الآغا، السبت، رسالة أكد فيها أن السعودية "بيت العرب ودرعهم" وذلك تزامنا مع أزمة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي أدت إلى سحب السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءها من بيروت وطرد سفراء لبنان لديها.

وكتب الآغا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حوالي ثلاثين سنة من العمل في محطة بملكية سعودية ولكن بعيون عربية لم تفرق بين اية جنسية، رؤية تعكس توجهات قادة هذا البلد على مر السنين، رؤية تقوم على دعم ومساندة كل ماهو عربي سياسياً واقتصادياً ومعنوياً ومادياً"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي السوري قائلا: "المملكة بيت العرب و درعهم ولها منا كل الشكر والامتنان والتقدير"، على حد تعبيره.

حوالي ثلاثين سنة من العمل في محطة بملكية #سعودية ولكن بعيون عربية لم تفرق بين اية جنسية، رؤية تعكس توجهات قادة هذا البلد على مر السنين، رؤية تقوم على دعم ومساندة كل ماهو عربي سياسياً واقتصادياً ومعنوياً ومادياً ... المملكة بيت العرب و درعهم ولها منا كل الشكر والامتنان والتقدير https://t.co/OK3VDfTaiY

وكان قد أثار قرداحي، الذي كان إعلاميا في قناة الـMBC السعودية، أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات له عن الحرب في اليمن قبل أن يصبح وزيرا ما أدى لسحب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي سفراءها من لبنان.