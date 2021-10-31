دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الفريق ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، السبت، على قرار الإمارات سحب دبلوماسييها من لبنان؛ تضامنًا مع السعودية على أثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وكتب خلفان، في حسابه عبر تويتر: "التضامن الخليجي في توحيد اتخاذ القرارات ضد خصوم أوطاننا أمر يخدم مصالح أمن خيلجنا القومي".

وتساءل نائب رئيس شرطة دبي: "لماذا لبنان البلد العربي الوحيد الذي يهاجم دول الخليج العربي... السبب واضح محكوم من حسن نصر الله. بلد محكوم من حسن نصر الله شو بدنا فيه. مليشي عنصر حاقد ..صانع إرهاب".

التضامن الخليجي في توحيد اتخاذ القرارات ضد خصوم اوطاننا أمر يخدم مصالح امن خيلجنا القومي.

وتابع: "يعني قرادحي ما يعرف إن الحوثي يقاتل اليمنيين"، مُعتبرًا أن :العبثية الحقيقة هي تمرد الحوثي على الدولة اليمنية وعلى حكومتها الشرعية".

وأعلنت الإمارات يوم السبت سحب دبلوماسييها من لبنان، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، في خطوة قالت إنها تأتي "تضامنًا مع السعودية".

وانضمت الإمارات بهذه القرارات إلى الكويت والبحرين التي اتخذت خطوات مماثلة.

وفي وقت سابق، قال جورج قرداحي: "أنا لم أخطئ في حق أحد. فلماذا اعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد. وعندما سألوني عن مواقفي خلال المقابلة، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عبثية (...) فهذه الحرب مكلفة ماديًا واقتصاديًا وبشريًا ولم أقل أنني مع الحوثيين أو مع السعوديين أو ضدهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الخميس.

وأشار قرداحي إلى أن تصريحاته كانت في مقابلة مع شبكة "الجزيرة" في 5 أغسطس/ آب الماضي، أي قبل نحو شهرين من تعيينه وزيرًا للإعلام بالحكومة الجديدة.