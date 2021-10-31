دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، الشكر إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، على موقف بلديهما تجاه أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بينما رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بموقف سلطنة عُمان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت، وأعرب عن تقديره لما قامت به الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

كما عبر العاهل السعودي عن شكره لملك البحرين حمد بن عيسى، في اتصال هاتفي، "نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

في الوقت نفسه، رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية العُمانية والذي أعربت فيه عن "أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان".

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنها "تؤكد على حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب".