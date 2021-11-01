دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد مدير الطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، الإثنين، لـCNN على أنباء تعليق الطيران التجاري بين الإمارات وبلاده، نافيا هذه المعلومات تماما.

وفي اتصال أجرته CNN مع الحسن للتعليق على أنباء وقف الطيران بين بيروت والإمارات، قال مدير الطيران المدني: "هذه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"، حسب قوله.

وتابع مدير الطيران المدني اللبناني قائلا: "تم توقيف رحلات الشحن بين لبنان والسعودية، لكن رحلات الركاب لم تتأثر"، على حد قوله.

وكانت قد أعلنت الخارجية الإماراتية عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان، إثر الأزمة التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن.

واتخذت الإمارات قرار سحب بعثتها الدبلوماسية في لبنان بعد إقدام السعودية على طرد السفير اللبناني لديها واستدعاء سفيرها في بيروت، وليد البخاري، بعد تصريحات قرداحي.