مدير الطيران المدني في لبنان يرد لـCNN على حقيقة أنباء تعليق الرحلات مع الإمارات

الشرق الأوسط
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مدير الطيران المدني في لبنان يرد لـCNN على حقيقة أنباء تعليق الرحلات مع الإمارات
Credit: ANWAR AMRO / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد مدير الطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، الإثنين،  لـCNN على أنباء تعليق الطيران التجاري بين الإمارات وبلاده، نافيا هذه المعلومات تماما.

وفي اتصال أجرته CNN مع الحسن للتعليق على أنباء وقف الطيران بين بيروت والإمارات، قال مدير الطيران المدني: "هذه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"، حسب قوله.

وتابع مدير الطيران المدني اللبناني قائلا: "تم توقيف رحلات الشحن بين لبنان والسعودية، لكن رحلات الركاب لم تتأثر"، على حد قوله.

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