السعودية.. ما الهدف من تطوير منظومة "حارس الأجواء"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن توقيع عقد تطوير منظومة طائرات بدون طيار "حارس الأجواء" مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

ويهدف عقد تطوير "حارس الأجواء" إلى "بناء قاعدة ابتكارية وتقنية فريدة إقليمياً ودولياً عبر تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، وخلق منظومة دفاعية محلياً تسهم في بناء قاعدة سلاسل إمداد تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان وليد بن عبد المجيد أبوخالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية.

تم اليوم بفضل الله وبحضور أخي معالي الدكتور غسان الشبل توقيع عقد تطوير طائرة وطنية بدون طيار "حارس الأجواء" مع @SAMIDefense بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة تسهم برفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة. سيعمل @PSDSARC على تطويرها للوصول إلى منتج وطني نفخر به جميعا🇸🇦 https://t.co/KwC1bXoCM9

من جهته قال أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء "سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة، وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية".

وذكرت الوكالة السعودية في تقريرها أن "الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق".