كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد نشر رسالة مصورة للبنانيين، تطرق فيها للرد وتوضيح عدد من الأمور بأعقاب الضجة والأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة والإمارات.

رسالة الى الأشقاء اللبنانيين من مواطن سعودي فرية ( الحرب العبثية) وتوضيح وتذكير لمن نسي أوتناسى أو اعتقد أن الحقائق الجليّة تسقط بالتقادم الجزء الثالث https://t.co/GXrSQ99uxB

وقال الأمير السعودي بمقطع من الرسالة: "مهم جدا هنا أن أركز على نقطة وأن أوضح أن الحرب العبثية هذا مصطلح يتداوله كثيرون ممن لا يحملون مشاعر ودية للمملكة، فمن المهم أن أوضح وأذكر لأن هذه أشياء حقائق طمست وتحولت بالتقادم إلى أكاذيب واستخدما أبواق تحت مسمى أكذب أكذب حتى يصدقك الناس.."

وتابع الأمير قائلا: "أحب أذكر أن العبث بالنسبة لنا أن الحرب هذه ما كانت لتقوم أو أن السعودية لا تأخذ موقفا، وأريد التذكير أنه وقبل الحرب وقبل عاصفة الحزم كان المسؤولون الإيرانيون صراحة يتباهون بسيطرتهم على 4 عواصم عربية منها صنعاء وأنه قبل الحرب انقلب الحوثيون على الرئيس الشرعي واستولوا على الوزارات وسيطروا تماما على شمال اليمن طبعا بدعم علي عبدالله صالح الله يرحمه وبدعم الإيرانيين.."

وأضاف: "من الغني القول والجميع يعلم أننا نتحدث عن بلد (اليمن) يربطنا فيه حدود برية بطول حوالي 1500 كيلومتر فمن غير المعقول أن السعودية تسمح بأن يحكم اليمن حكم مطلق بقوة السلاح وبالانقلاب على الشرعية ميليشيا تابعة تبعية كاملة لإيران يعني مثل نموذج حزب الله في لبنان الذي أصبح الآن هو الحاكم بأمرها.."