تقرير التسجيل الصوتي لوزير خارجية لبنان حول السعودية يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن تسجيلات صوتية لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، تحدث فيها عن المملكة العربية السعودية ونشرتها صحيفة عكاظ السعودية المحلية الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت الصحيفة السعودية تقريرها على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيه: "تسجيلات حصلت عليها عكاظ تورط وزير خارجية لبنان.. مسلسل سقوط «الأقنعة المزيفة» مستمر بعد شربل وقرداحي.. عكاظ تكشف ما حاول عبدالله بوحبيب إخفاءه عن الإعلام".

الوزير اللبناني رد على تقرير الصحيفة قائلا ببيان نشر على صفحته الرسمية بتويتر: "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحفي كان مقررا موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين اول 2021، يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهدا لأجله.."

وتابع الوزير قائلا: "كنت اتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الازمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات.. مد جسور التلاقي، علماً أننا سنصدر توضيحاً مفصلاً حول الموضوع.. نأمل من كافة وسائل الاعلام ان تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الاخوة والاشقاء العرب.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا التقرير:

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