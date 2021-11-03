أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، شركتا "NSO Group" و"Candiru" على القائمة السوداء بسبب تزويدهما حكومات بعض الدول ببرمجيات استخدمت لأهداف خبيثة منها تعقب الصحفيين العاملين في السفارات والنشطاء.

وأضاف مسؤولو التجارة الأمريكية الشركتين لما يُعرف بـ"قائمة الكيانات"، ما سيمنعهما من شراء مكونات البرمجيات من المزودين الأمريكيين بدون رخصة.

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وأُضيفت إلى القائمة كل من شركتي "Positive Technologies" الروسية و"Computer Security Initiative Consultancy" السنغافورية، واللتين تتهمهما وزارة التجارة الأمريكية بتهريب "أدوات سيبرانية تستخدم للاطلاع بشكل غير قانوني على المعلومات التي تتيحها الأنظمة".

تعتبر هذه الخطوة واحدة من أكبر الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، لمكافحة بيع أجهزة اختراق يقول المحللون إنها تُستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم.

واتهم خبراء في الأمن السيبراني ونشطاء في مجال حقوق الإنسان شركة "NSO Group" على وجه التحديد ببيع برمجيات قادرة على اختراق الهواتف النقالة بسهولة لحكومات قمعية، في حين قالت الشركة إنها تبيع هذه البرمجيات فقط لمستخدمين مصرح لهم باستخدامها لإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب.

ولم تُعلق الشركتان فورا بعد التواصل معهما من جانب CNN لرصد رد فعلهما.