وزير خارجية لبنان بعد لقاء عون: موقفنا واحد حيال العلاقات مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب على موقف بلاده الموحد حيال العلاقات مع المملكة العربية السعودية وضرورة قيام أفضل العلاقات معها وذلك عقب الضجة التي أثارتها تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حيال اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد لقائه الرئيس عون: أعاد فخامة الرئيس التأكيد على ان موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام افضل العلاقات بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج والدول العربية وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف تصدر عن جهة او افرقاء لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية https://t.co/YUa9jxywAv

تصريحات بوحبيب جاءت عقب لقاء مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، حيث قال: "ما حصل خلال الأيام الماضية يجب ان يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار، لا سيما وان لبنان ما كان يوما الا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للإساءة الى أي دولة".

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد لقائه الرئيس عون: لبنان الذي عمل دائماً من اجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم الى اشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا الى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها

وتابع قائلا وفقا لسلسلة تغريدات نشرتها الرئاسة اللبنانية: "لبنان الذي عمل دائماً من اجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غالياً ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم الى اشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا الى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها".

وأضاف: "أعاد فخامة الرئيس التأكيد على ان موقف لبنان واحد حيال ضرورة قيام افضل العلاقات بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج والدول العربية وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف تصدر عن جهة او افرقاء لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية".